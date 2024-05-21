Омск-Информ
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·Общество

Раньше срока в регионе появляются на свет только 5 % малышей.
Количество преждевременных родов в Омской области снизилось до 5 %. Удельный вес сверхранних родов (22–28 недель) составил 0,4 %.
Как сообщает «Омскрегион», добиться этого удалось благодаря проекту, который реализуют с 2019 года. У женщин, которые в нем участвуют, доля преждевременных родов составляет 2,6 %, а сверхранних родов – 0 %.
Цель проекта – снизить не только количество преждевременных родов, но также осложнений и младенческих смертей. Это делают за счет предупреждения дефектов качества оказания медицинской помощи на этапе диспансерного наблюдения за будущими мамами в четырех больницах.
·Общество

Раньше срока в регионе появляются на свет только 5 % малышей.
Количество преждевременных родов в Омской области снизилось до 5 %. Удельный вес сверхранних родов (22–28 недель) составил 0,4 %.
Как сообщает «Омскрегион», добиться этого удалось благодаря проекту, который реализуют с 2019 года. У женщин, которые в нем участвуют, доля преждевременных родов составляет 2,6 %, а сверхранних родов – 0 %.
Цель проекта – снизить не только количество преждевременных родов, но также осложнений и младенческих смертей. Это делают за счет предупреждения дефектов качества оказания медицинской помощи на этапе диспансерного наблюдения за будущими мамами в четырех больницах.