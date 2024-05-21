В рамках объявленного регоператором по обращению с ТКО экологического конкурса юные омичи собрали уже более 24,5 тонны вторичных ресурсов.

В рамках объявленного регоператором по обращению с ТКО экологического конкурса юные омичи собрали уже более 24,5 тонны вторичных ресурсов.

В Омской области продолжается реализация проекта по сбору вторсырья «Экошкола» с суперпризом в 1 млн рублей. Деньги получит детское образовательное учреждение, которое соберет максимально возможное количество вторичных ресурсов в период с марта по сентябрь 2024 года. Инициатором конкурса стал региональный оператор по обращению с ТКО – компания «Магнит».

Поскольку конкурс рассчитан, прежде всего, на юных омичей, то и формы участия в нем максимально адаптированы под детскую аудиторию. Так символом «Экошколы» стал кот Магнитик – живой талисман компании «Магнит». В январе этого года экипаж одного из мусоровозов спас выброшенного на мороз котенка. Животное приютили в офисе регоператора, а новое имя кот получил из-за и четкой отметины в виде буквы М на лбу.

Теперь от имени Магнитика в соцсети «ВКонтакте» ведется отдельный паблик, в котором доступно рассказывается об условиях участия в конкурсе. В частности, Магнитик поясняет, что раздельный сбор отходов позволит уменьшить количество мусора, который загрязняет природу. Вклад в сохранение нашей планеты могут сделать даже дети, просто сдавая отходы на переработку. Начав с простых шагов – раздельного сбора отходов у себя дома и вовлекая в этот процесс всех членов семьи, каждый ребенок может постепенно дорасти до настоящего экогероя.

Одним из экогероев стала омская школьница Ксения Колесникова.

– Ксюша разделяет отходы у себя дома, сдает их в наши экопункты и помогает своей школе выиграть грант в 1 000 000 рублей в конкурсе «Экошкола». Ее энтузиазм восхищает и вдохновляет других мальчишек и девчонок. Она показывает, что даже один человек может внести значимый вклад в сохранение нашей планеты, – сообщает Кот Магнитик.

В офисе регоператора к этому добавили, что на сегодняшний день в конкурсе «Экошкола» участвуют 60 образовательных учреждений: детские сады и средние школы Омской области, включая те, что находятся в отдаленных районах, например Тарском и Саргатском. Участники проекта собрали уже более 24,5 тонны вторичных ресурсов. Подать заявку на участие в конкурсе образовательные учреждения могут в любое время, ведь конкурс будет проходить все лето.

Кроме акций по сдаче вторсырья, в рамках проекта «Экошкала» проводятся интерактивные занятия, мастер-классы и экскурсии на специализированные объекты по обработке твердых коммунальных отходов. Дети могут увидеть вживую, как происходит сортировка мусора, а также узнать о том, какие вторичные ресурсы могут быть использованы повторно.