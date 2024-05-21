Омск-Информ
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·Общество

Подготовка началась с сегодняшнего дня. Сейчас идет процесс гидравлических испытаний, которые продолжатся до середины сентября.

В Омске начали подготовку к следующему отопительному сезону. Сейчас на сетях АО «Тепловая компания» идет процесс гидравлических испытаний. Как рассказал мэр города Сергей Шелест, это не только обязательная регламентная процедура, но и самый эффективный способ проверки на скрытые дефекты. Рабочим предстоит проверить 1008 км сетей.

– Особо подчеркну, что во время гидравлических испытаний температура теплоносителя не превышает 40 ℃. Если вы увидели, что где-то из-под земли поступает вода, нужно обратиться в диспетчерскую службу АО «Тепловая компания» по номерам телефонов: 8 (3812) 68-39-68, 68-05-46.

Готовиться к отопительному сезону будут до середины сентября.

·Общество

Подготовка началась с сегодняшнего дня. Сейчас идет процесс гидравлических испытаний, которые продолжатся до середины сентября.

В Омске начали подготовку к следующему отопительному сезону. Сейчас на сетях АО «Тепловая компания» идет процесс гидравлических испытаний. Как рассказал мэр города Сергей Шелест, это не только обязательная регламентная процедура, но и самый эффективный способ проверки на скрытые дефекты. Рабочим предстоит проверить 1008 км сетей.

– Особо подчеркну, что во время гидравлических испытаний температура теплоносителя не превышает 40 ℃. Если вы увидели, что где-то из-под земли поступает вода, нужно обратиться в диспетчерскую службу АО «Тепловая компания» по номерам телефонов: 8 (3812) 68-39-68, 68-05-46.

Готовиться к отопительному сезону будут до середины сентября.