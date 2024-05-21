Женщина поступила в больницу с ишемическим инсультом, но вскоре у нее обнаружили еще одно страшное заболевание.

Женщина поступила в больницу с ишемическим инсультом, но вскоре у нее обнаружили еще одно страшное заболевание.

В Клинический кардиологический диспансер с ишемическим инсультом поступила 54-летняя жительница Любинского района. Через несколько дней, несмотря на лечение, состояние женщины ухудшилось. Тогда медики поставили еще один диагноз – менингит.

– Менингит – это инфекционное воспаление мозговых оболочек головного и спинного мозга. Это довольно редкое, но опасное заболевание, которое может привести к тяжелой инвалидности и даже смерти. В данном случае женщина была практически парализована, не могла двигаться, – рассказал заведующий неврологическим отделением КМХЦ Владимир Хвостов. – В таких случаях требуется длительное комбинированное лечение, которое включает медикаментозную и антибактериальную терапию, а также непрерывные занятия ЛФК с инструктором неврологического отделения.

Женщину перевели в неврологическое отделение Клинического медико-хирургического центра. После длительного лечения врачи смогли поставить пациентку на ноги. Затем она прошла реабилитацию в Центре восстановительной терапии. Теперь женщина полностью вернулась к обычной жизни.