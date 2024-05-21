Каждая дата в календаре – это десятки интересных и важных событий, сотни знаменитых людей, народные праздники и приметы.

Каждая дата в календаре – это десятки интересных и важных событий, сотни знаменитых людей, народные праздники и приметы.

«Омск-информ» листает календарь исторических событий, которые произошли 21 мая. Сегодняшний день богат ими. Расскажем об основных.

Международный день чая

Памятная дата, установленная резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 2019 году, призвана напомнить об этом напитке и помочь развивающимся странам с голодом и нищетой.

Чай является вторым после воды самым потребляемым напитком в мире. В каждой стране сформировались собственные традиции чаепития и приготовления этого напитка. Для многих государств чайная индустрия является важнейшей составляющей частью экономики, в которой задействовано значительное количество граждан. Сбор чая для этих людей является основным средством заработка, а для государств – частью доходной статьи от экспорта.

День полярника

21 мая 1937 года начала работу первая научно-исследовательская экспедиция полярной дрейфующей станции «Северный полюс‑1». Ее начальником стал знаменитый Иван Папанин. Станция проработала 274 дня, за это время ее отнесло на 2,5 тыс. км по Северному Ледовитому океану и Гренландскому морю.

Из-за угрозы для жизни полярников их эвакуировали 19 февраля 1938 года на ледоколах «Таймыр» и «Мурман». День полярника был установлен в 2013 году.

Основание Международной федерации футбола

21 мая 1904 года в Париже была основана Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА). Изначально в нее входило всего 7 стран, а сейчас ФИФА объединяет около 180 государств. Во многом благодаря этой организации игра с мячом стремительно распространилась по всей планете, став спортом № 1, а чемпионат мира по футболу – главным событием четырехлетия.

День Тихоокеанского флота

21 мая 1731 года императрица Анна Иоанновна подписала указ об учреждении военной флотилии на Дальнем Востоке с базой в Охотском военном порту. Моряки должны были защищать восточное побережье империи от нападений японцев, китайцев и маньчжуров, охранять морские торговые пути и промыслы.

Сегодня Тихоокеанский флот ВМФ имеет в своем составе более 50 надводных и свыше 20 подводных кораблей. Это ракетные подводные крейсера стратегического назначения, многоцелевые атомные и дизельные подводные лодки, надводные корабли для действий в океанской и ближней морской зонах, а также морская ракетоносная, противолодочная и истребительная авиация, сухопутные войска, части сухопутных и береговых войск.

Открытие острова Святой Елены

21 мая 1502 года португальский мореплаватель Жуан да Нова, возвращавшийся домой из Индии, открыл необитаемый остров в Атлантическом океане. Поскольку событие произошло в день святой Елены, ее именем остров и был назван.

Своей всемирной известностью он обязан Наполеону Бонапарту, который провел здесь в изгнании последние годы своей жизни. По данным переписи 2021 года, население острова составляет 4439 человек, что не идет ни в какое сравнение с толпами туристов, прибывающих сюда ежегодно.

Пушкин начал работу над романом «Евгений Онегин»

201 год назад в Кишиневе Александр Пушкин сел писать свой знаменитый роман в стихах. Работа заняла долгие 7 лет 4 месяца и 17 дней – точку автор поставил лишь в сентябре 1730 года в Болдино.

Главы романа первоначально выходили отдельными выпусками в журналах и альманахах. Полное издание всего романа состоялось в апреле 1833 года. Тираж книги в пять экземпляров разобрали за неделю.

Иван Долгий

В этот день совершается память Иоанна Богослова – одного из двенадцати апостолов. На Руси в этот день крестьяне традиционно сеяли пшеницу. Отсюда и поговорка: «Загоняй кобылицу и паши землю под пшеницу». Были и приметы: «Пшеницу сей, когда черемуха зацветет»; «Не сей пшеницу раньше дубового листа».

На Ивана Долгого зажиточные хозяева пекли так называемые обетные пироги и угощали ими бедных соседей, путников и нищих.