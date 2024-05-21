Розничная точка продаж полюбившейся омичам продукции будет работать и как пункт выдачи заказов. Также планируется доставка по городу различными сервисами.

Розничная точка продаж полюбившейся омичам продукции будет работать и как пункт выдачи заказов. Также планируется доставка по городу различными сервисами.

На днях в Омске по адресу: ул. Пушкина, 113, начал работать магазин, где в преимущественно продается продукция мясоперерабатывающей компании «Дарина». Точка продаж разместилась в стационарном помещении, на первом этаже жилого дома, в соседстве с магазином «Дарим вкус» и пунктом выдачи «Яндекс.Маркет».

Во время официального открытия магазин буквально набился первыми посетителями. Многие с удовольствием дегустировали продукцию – горячие беляши, пряженцы, блинчики, пельмени и вареники, а кто-то угостился бокалом шампанского. Сработала и акция: за покупку определенной продукции от 300 рублей в подарок можно было получить упаковку пельменей или блинчиков. Так что никто не ушел с пустыми руками и без подарков. А многие набрались всего помногу и впрок. Как, например, омич Леонид Додонов. Он унес с собой объемный пакет: купил манты, пельмени, блинчики, беляши.

– Мне еще купаты нравятся, но уже их успели раскупить. Отличная качественная продукция, не хуже домашней, раньше жена всегда покупала. Быстро и удобно готовить, поэтому взял побольше, – сообщил Леонид.

В числе первых покупателей и Надежда Ивановна, приехавшая на открытие магазина вместе с мамой. Женщинам удалось купить купаты, которые планируется приготовить на даче.

– Продукция «Дарина» очень хорошего качества, знаем ее давно, берем с удовольствием, все очень вкусно! Иметь запас заморозки – это такая экономия времени, всегда можно всех быстро накормить. Больше всего нравятся пельмени, котлеты, беляши, а вот купаты впервые взяли на пробу, – рассказали женщины.

Новый магазин будет работать в интересном формате: не только в розницу, но и как пункт выдачи заказов. Подробности рассказал хозяин магазина, индивидуальный предприниматель Сергей Парамонов, ставший партнером мясоперерабатывающей компании «Дарина».

– Помимо розничного магазина, мы планируем работать как пункт выдачи. Будем делать акцент на онлайн-продажи. Для этого создаем площадку, на которой презентуем продукцию компании «Дарина». Предполагается, что люди будут общаться между собой, пробовать что-то для себя новое, делиться впечатлениями, может быть, секретами приготовления. Через этот канал мы получим основной клиентооборот. Будет осуществляться и доставка – через сервис «Домка», вероятно, рассмотрим и другие возможности. Может быть, какие-то позиции будем доставлять самостоятельно. Важно, чтобы люди в любой точке города имели возможность приобретать нашу продукцию, – поделился планами Сергей Парамонов.

Добавим, что в магазине пока представлена далеко не вся продукция из ассортимента «Дарины». В морозильниках мы увидели блины с мясом и со сладкими начинками, несколько видов пельменей и вареников, фарш домашний, котлеты, беляши, а также пряженцы. Уточним, что пряженцы – это жареные пирожки с разными начинками. Например, с картофелем и мясом, картофелем и грибами, и не только. По форме они похожи на уже полюбившийся потребителям беляш «Омский». В отдельном холодильнике – охлажденные полуфабрикаты из цыпленка бройлера по привлекательным ценам.

По мнению Сергея Парамонова, флагманскими продуктами «Дарины» в его магазине станут, скорее всего, беляши, фаршированные блинчики с мясом, а также пельмени и манты премиум сегмента. Все – из натуральных ингредиентов, без добавления сои.

У предпринимателя есть много других интересных задумок. Но о них говорить пока рано. Пока что идет изучение актуальных запросов любителей вкусно поесть.

ООО «Дарина Трейд», ИНН 5504165145. Реклама