Омск-Информ
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·Происшествия

Жителям советуют не ездить по нему, а выбирать альтернативную дорогу.
Сегодня утром Иртыш в районе Большеречья поднялся на 8 см. О подтоплении жилых домов информации не поступало, но ночью вода скрыла мост, соединяющий пристань поселка и микрорайон Заречный.
Как сообщает районная газета «Наша иртышская правда», администрация поселения ограничила проезд по мосту. Жителям советуют ехать на паром или с парома другой дорогой – по трассе Большеречье – Муромцево.
Дорожники продолжают отсыпку берега около паромной переправы. Паром продолжает работать по графику.
·Происшествия

Жителям советуют не ездить по нему, а выбирать альтернативную дорогу.
Сегодня утром Иртыш в районе Большеречья поднялся на 8 см. О подтоплении жилых домов информации не поступало, но ночью вода скрыла мост, соединяющий пристань поселка и микрорайон Заречный.
Как сообщает районная газета «Наша иртышская правда», администрация поселения ограничила проезд по мосту. Жителям советуют ехать на паром или с парома другой дорогой – по трассе Большеречье – Муромцево.
Дорожники продолжают отсыпку берега около паромной переправы. Паром продолжает работать по графику.