Мельница будет выполнена в натуральную величину, а все ее механизмы будут действующими.

Мельница будет выполнена в натуральную величину, а все ее механизмы будут действующими.

На территории музея-заповедника «Старина Сибирская» в Большеречье воссоздадут ветряную мельницу, сообщили в пресс-службе облправительства. Уникальный объект станет неотъемлемой частью общего архитектурного ансамбля.

– Ветряная мельница будет выполнена в натуральную величину. Все механизмы будут действующими, поэтому посетители музея-заповедника смогут увидеть, как работали такие мельницы век назад, – говорится в сообщении.

«Старина Сибирская» – единственный в Омской области музей-заповедник «живой истории», основан в 2014 году. Музей под открытым небом привлекает посетителей возможностью непосредственного знакомства с историей и культурой, архитектурой, промыслами, археологией и природой Омского региона.

В музее можно познакомиться с коллекциями по археологии, палеонтологии, этнографии. Объектами показа являются более 20 тыс. экспонатов.