На днях в регионе открыли туристический сезон. Праздник прошел в Большеречье. Его гости смогли попеть частушки, поводить хороводы и даже посмотреть обряд новобрачных.

На днях в регионе открыли туристический сезон. Праздник прошел в Большеречье. Его гости смогли попеть частушки, поводить хороводы и даже посмотреть обряд новобрачных.

В минувшие выходные в райцентре Большеречье начался летний туристический сезон. Старт насыщенному событиями лету дал народный праздник «Красная горка» в музее-заповеднике «Старина Сибирская». Это праздник, в котором переплетаются языческие и православные традиции. Его всегда отмечают через неделю после Пасхи. Всех гостей ждали веселые игры, хороводы, частушки, обряд молодых и различные мастер-классы. А как это было, расскажет корреспондент РИА «Омск-Информ».

Окликание молодых, хоровод и петушки

Еще задолго до начала праздника у ворот «Старины Сибирской» начал собираться народ. Погода радовала: дул легкий теплый ветерок и припекало солнце. Это создавало праздничное настроение не только у гостей, но и у организаторов. И вот уже спустя несколько минут из ворот заповедника вышли молодой казак и казачка.

– Сегодня мы рады приветствовать вас на фольклорном празднике «Красная горка». В народе этот день считается самым лучшим в году. Вас ждут уличные гуляния, веселые игры и весенние хороводы, – так и начался народный праздник.

После этого ворота музея открылись, и толпа ринулась на его территорию.

Сотню гостей сразу же встречают народными песнями и частушками. А уже спустя некоторое время частушки поют и сами посетители праздника, начиная от взрослых и заканчивая самыми маленькими.

– Издавна в этот день было принято веселиться, водить хороводы, а хоровод для крестьянской девушки был одним из способов приглядеть мужа. Женщины и девушки, готовясь к хороводам, надевали лучшие наряды – предмет особенной заботы поселян. Девушки закупали ленты и платки на ярмарках, часто ткали, шили, вязали сами. Призываем девушек и женщин – гостей нашего праздника – заглянуть в «бабушкины сундучки» и выгулять на нашем празднике красивые, яркие, большие или маленькие платки в русском стиле, – говорит директор музея-заповедника «Старина Сибирская» Елена Автеньева.

Вскоре на мероприятии, посвященном окончанию пасхальной недели, начали водить дружный хоровод, катать крашеные яйца и играть в игры. Гости получали пряники, леденцы-петушки, праздничные ленты и вербные веточки.

– Мы живем в Большеречье, поэтому стараемся с семьей посещать почти все подобные мероприятия. Нам очень нравится. Каждый раз знакомимся с народными традициями по-новому, – рассказывает местная жительница Ольга.

Изюминкой праздника стал обряд «Окликание молодых», или в народе – «вьюнишник». Жители деревни приходили поздравить молодоженов с первой весной их брака. Смысл такого обряда состоял в том, что молодых величали, а потом утверждали в состав деревенского сообщества. После этого новая семья благодарила их и давала хорошие угощения. Вот и гостям «Старины Сибирской» посчастливилось стать частью общины и попиршествовать.

Последнее, что ждало посетителей, – платочные смотрины. Юным девицам выдали платки и отправили водить хоровод. Таким способом девушка могла приглядеть себе мужа.

– На такой праздник я с ребенком и мужем приехала первый раз. Раньше слышали, что проводят такие мероприятия, но как-то не вдавались в подробности. А тут на майские выходные решили съездить в гости к друзьям, и вот попали на такой замечательный праздник. Теперь будем чаще приезжать, – делится жительница Омска Кристина.

После завершения праздника народ еще долго не расходился: кто-то качался на качелях, кто-то просто сидел на лавочках и отдыхал, а кто-то пошел трапезничать в местное кафе.

– Сегодня в Большеречье мы открыли туристический сезон. Это новый сезон весенне-летних событийных мероприятий, когда мы ждем большое количество гостей, когда мы предлагаем новые маршруты для посещения региона. Конечно, «Красная горка» – это мероприятие, так скажем, светское. Сегодня мы погрузились в деревенскую и семейную жизнь, традиции, водили хороводы, посмотрели, в чем особенности обрядов для новобрачных, – отметила заместитель министра культуры Омской области Светлана Бакулина.

Краеведческий музей и картинная галерея

Музей-заповедник «Старина Сибирская» – не единственное место, которым славится Большеречье. Жителей региона также приглашают посетить местный краеведческий музей и картинную галерею.

Краеведческому музею уже 60 лет. Он постоянно пополняется различными экспонатами. У музея даже есть свои дарители.

Всего в фонде музея более 2 тыс. экспонатов. Здесь можно увидеть историю развития культуры советского времени, начала XX и XXI веков. Кроме того, есть экспозиции, посвященные природе, археологии, палеонтологии. Также на территории музея можно увидеть выставку ретромашин.

Следующим местом притяжения туристов стала картинная галерея. Это место совсем молодое, ему 42 года. В коллекции галереи более 300 картин. Это работы Алексея Либерова, Кондратия Белова, Анатолия Чермошенцева, Валентина Кукуйцева и других известных художников.

– В мае открыта выставка работ Елены Носковой «Путешествия по России» Экспозиция посвящена впечатлениям художницы от поездок по русским городам – Казани, Санкт-Петербургу, Тобольску, Омску. Все работы созданы акварелью. Они нежны и прозрачны, – рассказала научный сотрудник галереи Татьяна Полякова.

Голубоглазая пони, козлик Гришка и грациозные рыси

Но, пожалуй, самым популярным местом пребывания туристов в Большеречье является единственный в России сельский государственный зоопарк. В этом году там продолжится реконструкция вольеров и мест отдыха. Уже в июне планируют открыть парк хищных птиц. А в июле появится открытая зона «Маленькая Австралия». Ее главными жителями станут кенгуру. У старейшего жителя бегемота Кенига будет новый уличный вольер и бассейн.

В зоопарке гости могут увидеть и пресмыкающихся, и земноводных, и млекопитающих – от самых хищных до безобидных.

Вот лев Зевс сладко нежится на солнце, а по соседству с ним расположился его собрат Крис.

Козлик Гришка, который недавно появился на свет, уже вовсю изучает новый для него мир.

А сурикаты – будто смотрители зоопарка.

Недалеко от Зевса и Криса грациозно бродят рыси.

А совсем недавно в зоопарке появился новый житель – голубоглазая пони. На ней будут катать детей.

Выходные и праздники

Посещать интересные исторические мероприятия, а также музеи, галерею и зоопарк жители региона и его гости теперь смогут не только в выходные, но и в будние дни.

Например, со следующих выходных в «Старине Сибирской» возобновляется программа «Прогулки по сибирской деревеньке». Каждые субботу и воскресенье гости смогут погрузиться в жизнь предков, встретиться с гостеприимными хозяевами, угоститься и узнать много интересного. Кроме того, в июне на территории казачьей заставы откроется новая экспозиционная зона «Мастеровое подворье», где посетители смогут познакомиться со старинными ремеслами. Будут и другие мероприятия – с 21 по 23 июня фестиваль сибирской культуры «Слетье» (0+), 6 и 7 июля народный праздник «Иван Купала» (0+), «Три великих Спаса» (0+) – 17 и 18, 24, 25 и 31 августа, а праздник «Покров казачий» (0+) состоится 12 и 13 октября.

В зоопарке ждут всех на День защиты детей. 1 июля будет отмечаться день рождения бегемота Кенига, на конец второго летнего месяца запланировано проведение «Ночи в зоопарке», а 17 августа – день рождения самого Большереченского зоопарка.