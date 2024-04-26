3 года назад в Большеречье по двум улицам должны были обустроить тротуары. По документам их построили, однако прокуратура их до сих пор не нашла.

3 года назад в Большеречье по двум улицам должны были обустроить тротуары. По документам их построили, однако прокуратура их до сих пор не нашла.

В райцентре Большеречье прокуратура нашла нарушения закона о безопасности дорожного движения. Согласно проекту организации дорожного движения и дорожной разметки, еще в середине мая 2021 года на улицах 50 лет ВЛКСМ и Ленина должны быть тротуары, но фактически их там до сих пор нет.

– По результатам проверки прокуратура внесла главе городского поселения представление, однако нарушения устранены не были, в связи с чем прокуратура в суд направила исковое заявление, – рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Администрацию обязали обустроить тротуары до 1 ноября 2025 года.