Омск-Информ
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·Общество

Сейчас на городских улицах откачивают воду. Работы идут с раннего утра.

В Омске устраняют последствия ночного дождя. С раннего утра специалисты управления дорожного хозяйства и благоустройства приступили к откачке дождевой воды на улицах города. Сейчас работы идут на улицах Манякина, 3-я Железнодорожная, 70 лет Октября, на трамвайных путях на 3-м Разъезде. Также планируются работы около путепровода на 21-й Амурской и в других местах скопления воды.

- Не снимаем с повестки и плановую работу – уборку прибордюрной части дорог, подбор видового мусора, кошение травы, - сообщил мэр города Сергей Шелест.

Отметим, что дождь будет идти и сегодня, 20 мая.

1769
·Общество

Сейчас на городских улицах откачивают воду. Работы идут с раннего утра.

В Омске устраняют последствия ночного дождя. С раннего утра специалисты управления дорожного хозяйства и благоустройства приступили к откачке дождевой воды на улицах города. Сейчас работы идут на улицах Манякина, 3-я Железнодорожная, 70 лет Октября, на трамвайных путях на 3-м Разъезде. Также планируются работы около путепровода на 21-й Амурской и в других местах скопления воды.

- Не снимаем с повестки и плановую работу – уборку прибордюрной части дорог, подбор видового мусора, кошение травы, - сообщил мэр города Сергей Шелест.

Отметим, что дождь будет идти и сегодня, 20 мая.

1769