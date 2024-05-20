Практически каждый пятый омич вынужден брать отпуск без сохранения зарплаты. Обстоятельства у всех разные.

Практически каждый пятый омич вынужден брать отпуск без сохранения зарплаты. Обстоятельства у всех разные.

Почти каждый пятый работающий омич признается, что за последние годы испытывал потребность в отпуске за свой счет. Это показал опрос, проведенный сервисом SuperJob.

– 17 % омичей в течение календарного года брали отпуска без сохранения заработной платы: «на свадьбу», «по семейным обстоятельствам». Еще 6 % рассказали, что им требовалось несколько дней за свой счет, но работодатель отказал в их предоставлении, – говорится в данных опроса.

Отпуск за свой счет чаще берут омичи моложе 34 лет. При этом чем выше доход опрошенных, тем реже они активируют эту опцию. К примеру, среди работников с зарплатой до 50 тыс. рублей в месяц таких набралось 23 %, а среди тех, кто получает от 100 тыс. рублей – всего 12 %.