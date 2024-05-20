Подорожали все марки бензина. Дешевеют при этом дизельное топливо и газ, правда, небольшими темпами.

Подорожали все марки бензина. Дешевеют при этом дизельное топливо и газ, правда, небольшими темпами.

Омскстат рассказал об изменениях цен на топливо в Омской области в апреле. Статистики провели анализ и выяснили, что в прошлом месяце цены на бензин всех марок в среднем увеличились, в то время как дизельное топливо и газ для автомобилей стали дешевле.

Бензин марки АИ-92 в апреле стоил в среднем 48,61 рубля за литр, это на 41 копейку дороже, чем в марте. Литр 95-го продавался в среднем за 52,93 рубля, увеличившись на 51 копейку. АИ-98 и АИ-100 подорожали до 68,46 рубля за литр – почти на рубль по сравнению с мартом (67,51 рубля).

В то же время средняя цена на дизельное топливо в апреле снизилась до 63,54 рубля за литр, что на 25 копеек дешевле, чем в предыдущем месяце. Газовое моторное топливо также порадовало снижением цены на 14 копеек, достигнув среднего уровня в 22,71 рубля за литр.