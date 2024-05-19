Омск-Информ
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·Происшествия

Подстанция снабжает электричеством село Усть-Ишим. Вокруг объекта на этой неделе наращивали оборонительную дамбу.

В Усть-Ишиме на севере Омской области остановился прилив воды к электрической подстанции, питающей энергией все село. Об этом рассказал министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Омской области Владимир Шнипко.

– Продолжаем заниматься укреплением дамбы, на месте работают больше 60 энергетиков и спасателей МЧС России. Надеемся, что в ближайшее время вода начнет отступать и ситуация стабилизируется, – написал Шнипко в своем телеграм-канале.

Работы по защите объектов энергетики от воды ведутся в Усть-Ишимском районе с прошлой недели.

·Происшествия

Подстанция снабжает электричеством село Усть-Ишим. Вокруг объекта на этой неделе наращивали оборонительную дамбу.

В Усть-Ишиме на севере Омской области остановился прилив воды к электрической подстанции, питающей энергией все село. Об этом рассказал министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Омской области Владимир Шнипко.

– Продолжаем заниматься укреплением дамбы, на месте работают больше 60 энергетиков и спасателей МЧС России. Надеемся, что в ближайшее время вода начнет отступать и ситуация стабилизируется, – написал Шнипко в своем телеграм-канале.

Работы по защите объектов энергетики от воды ведутся в Усть-Ишимском районе с прошлой недели.