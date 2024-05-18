Омск-Информ
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·Общество

Об этом сообщил губернатор Виталий Хоценко. Вопрос уже поставили на контроль.

Жителей Омской области, которые пострадали от паводка, освободят от коммунальных платежей, так как все зоны, которые находятся в зоне затопления, отрезаны от всех ресурсов. Об этом сообщил губернатор Виталий Хоценко.

– Все дома, которые находятся в зоне затопления, на данный момент отрезаны от всех ресурсов. Поэтому необходимо проконтролировать, чтобы ресурсоснабжающие организации не выставили людям счета за фактически не оказанные услуги, – отметил Хоценко.

Этим вопросом займется министр энергетики и ЖКХ Владимир Шнипко.

·Общество

Об этом сообщил губернатор Виталий Хоценко. Вопрос уже поставили на контроль.

Жителей Омской области, которые пострадали от паводка, освободят от коммунальных платежей, так как все зоны, которые находятся в зоне затопления, отрезаны от всех ресурсов. Об этом сообщил губернатор Виталий Хоценко.

– Все дома, которые находятся в зоне затопления, на данный момент отрезаны от всех ресурсов. Поэтому необходимо проконтролировать, чтобы ресурсоснабжающие организации не выставили людям счета за фактически не оказанные услуги, – отметил Хоценко.

Этим вопросом займется министр энергетики и ЖКХ Владимир Шнипко.