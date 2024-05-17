Омск-Информ
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·Общество

Регион укомплектован достаточным количеством вакцин от инфекции, заявили в Министерстве здравоохранения РФ.

Более 2,4 тыс. жителей Омской области, находящихся в зоне паводка, вакцинировались от гепатита А. Регион укомплектован достаточным количеством вакцин от инфекции, сообщает пресс-служба Минздрава России.

– Вакцинацию от гепатита А прошли более 2,4 тыс. человек, в их числе дети, против шигеллеза – более 2 тыс. человек. Вакцины имеются в наличии, – отметили в федеральном министерстве.

Сейчас в Омской области работают 102 мобильные прививочные бригады. Непосредственно в зоне подтопления остаются три медицинских объекта. Жителям оказываются все виды медицинской помощи.

·Общество

Регион укомплектован достаточным количеством вакцин от инфекции, заявили в Министерстве здравоохранения РФ.

Более 2,4 тыс. жителей Омской области, находящихся в зоне паводка, вакцинировались от гепатита А. Регион укомплектован достаточным количеством вакцин от инфекции, сообщает пресс-служба Минздрава России.

– Вакцинацию от гепатита А прошли более 2,4 тыс. человек, в их числе дети, против шигеллеза – более 2 тыс. человек. Вакцины имеются в наличии, – отметили в федеральном министерстве.

Сейчас в Омской области работают 102 мобильные прививочные бригады. Непосредственно в зоне подтопления остаются три медицинских объекта. Жителям оказываются все виды медицинской помощи.