Спрос растет на все товары для пляжного отдыха: купальники, очки, крем для загара и бейсболки.

Спрос растет на все товары для пляжного отдыха: купальники, очки, крем для загара и бейсболки.

В этом году в южных регионах России выдалась теплая весна, что не только спровоцировало рост турпотока, но и привело к повышению спроса на товары для пляжного отдыха. Так, продажи купальников в период с 1 апреля до 12 мая увеличились на 38 % по сравнению с прошлым годом, солнцезащитных очков купили больше на 31 %, крема от загара – на 17 %, бейсболок – на 12 %, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на аналитический ресурс «Чек Индекс».

Повышенный спрос отразился на ценах на эти товары: купальники подорожали на 11 % (средняя цена – 2 984 рубля), крем от загара на +10 % (до 459 рублей), бейсболки на +8 % (до 1 365 рублей), очки стали дороже на 2 %. В среднем они стоят 1 726 рублей.

Добавим, что этой весной также вырос спрос на чемоданы.