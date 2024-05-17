Новое пространство находится во дворе музея «Искусство Омска».

Новое пространство находится во дворе музея «Искусство Омска».

В Омске открылось уникальное культурное пространство под названием «Арт-погружение», которое стало новым местом для культурных мероприятий и отдыха горожан. Новое пространство находится во дворе музея «Искусство Омска». На объекте было проведено комплексное озеленение, установлены амфитеатр и камерная сцена.

– Больше столетия Омск носит звание культурной столицы Сибири. Наш город связан с именами Михаила Врубеля, Кондратия Белова, Николая Третьякова. Каждый день в нашем городе создаются новые страницы творческой истории России, и, конечно, поддержка художественного сообщества очень важна. Площадка городского музея «Искусство Омска» в этой связи является уникальной платформой. Здесь юные таланты находят зрителя, опытные мастера передают свои знания и секреты ремесла – процесс непрекращающийся и требующий размаха. И вот благодаря компании «Газпром нефть» у художников появилось новое пространство для творчества. Я уверен, что музейный дворик «Арт-погружение» станет площадкой для реализации самых креативных и ярких проектов, которые привлекут внимание и омичей, и гостей нашего города, – заявил мэр Сергей Шелест.

Открытие «Арт-погружения» приурочено к акции «Ночь музеев», которая пройдет 18 мая по всей России. Главной темой этого события стали мифология и фольклор русской и мировой культуры, переосмысленные через локальный контекст.

Посетители могут пройти через экспозицию, представить себя героями сказок и завершить свой маршрут в обновленном дворике, который станет местом для размышлений, общения и отдыха.

– Омск – один из самых творческих городов Сибири, в который хочется приезжать снова и снова. Таким его делают местные жители – художники, декораторы, архитекторы, вместе с которыми нам удалось создать музейный дворик «Арт-погружение». Мы не просто изменили территорию, мы наполнили пространство новым смыслом: музеи – это место и для креативных идей, и для душевных бесед. Я надеюсь, что дворик регулярно будет собирать омичей вместе и наполнит их жизнь новыми яркими событиями, – рассказала директор программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть» Ярина Сугакова.

Дворик «Арт-погружение» станет не только местом для проведения мероприятий, но и площадкой для культурных выставок, пленэров, лекций, концертов и кинопоказов. Это благоустроенное пространство стало реальностью благодаря проекту «Родные музеи» программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть», который направлен на обновление примузейных пространств.

– Городской музей «Искусство Омска» давно сотрудничает с «Газпром нефтью» – компания помогла нам обновить вывеску, улучшить навигацию, организовать выставку ранее не публиковавшихся фондовых материалов об истории Омского НПЗ. Сейчас у нас появилось новое пространство, о котором мы давно мечтали. Теперь у нашей команды есть возможность осваивать больше современных практик и новых форматов мероприятий, которые привлекут не только любителей искусства, но и тех, кому только предстоит открыть для себя этот мир, – отметила директор городского музея «Искусство Омска» Лариса Тимкова.

В прошлом году подобное пространство было открыто в Оренбургском губернаторском историко-краеведческом музее.