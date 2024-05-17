Документ ей придется сдать в образовательную организацию, где его уничтожат.

Документ ей придется сдать в образовательную организацию, где его уничтожат.

Куйбышевский районный суд Омска признал недействительным диплом 22-летней омички. Девушка пыталась оспорить решение в Омском областном суде, но безуспешно.

Как сообщили в пресс-службе суда, в 2018 году девушка поступила в Омский техникум железнодорожного транспорта по специальности «техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог». В декабре 2020 года через посредника она передала взятку преподавателю. Положительная оценка за экзамен по дисциплине «Конструкция, техническое обслуживание и ремонт подвижного состава» обошлась студентке в 1 тыс. рублей.

Девушка окончила техникум. Однако в транспортной прокуратуре сочли, что наличие у нее диплома нарушает права неопределенного круга лиц на равный доступ к образованию и трудовой деятельности, а отсутствие надлежащей проверки уровня образования может угрожать безопасности движения поездов.

По решению суда, девушка должна сдать диплом в техникум, где его уничтожат. Сведения о нем также исключат из федерального реестра.

Отметим, что преподавательница, берущая взятки, избежала наказания в связи с истечением сроков давности.