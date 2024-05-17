Количество туристов, посещающих сибирскую глубинку, растет каждый год.

Количество туристов, посещающих сибирскую глубинку, растет каждый год.

Туристы по всему миру все чаще предпочитают посещать музеи-заповедники. Ежегодно посещаемость подобных мест увеличивается на 20 %. Эксперты МегаФона составили путеводитель по музеям Сибири, которые пользуются у туристов наибольшей популярностью. В список попали учреждения из Хакасии, Алтая, Кемеровской и Омской области, а также Красноярского края.

Большеречье, Омская область

В Омской области туристов привлекает музей-заповедник «живой истории» «Старина Сибирская». Он расположен в 200 км от Омска. Музей располагается под открытым небом и рассказывает посетителям о истории, культуре, архитектуре, археологии региона. Эксперты отмечают, что за год интернет-активность абонентов МегаФона в этом месте выросла на 17 %, голосовой трафик - на 11 %. Также здесь были замечены не только российские, но и иностранные туристы.

Кемерово, Кемеровская область

В Кемеровской области можно посетить музей-заповедник «Красная горка», который располагается на правом берегу Томи. На этом же месте в 1721 году был открыт кузнецкий уголь. Именно поэтому главной темой экспозиций является история горнопромышленного дела. В этом году объем онлайн-трафика посетителей учреждения вырос в 2,5 раза. Самыми интернет-активными туристами стали москвичи, жители центральных регионов России и Сочи. Среди зарубежных стран по этому критерию лидировали Китай, США и Казахстан.

Шушенское, Красноярский край

Музей-заповедник «Шушенское»является частично реконструированной частью сибирского села конца XIX-начала ХХ веков. На территории также есть еще один музей-заповедник Сибирская ссылка В. И. Ленина» и архитектурно-этнографический комплекс «Новая деревня». За год интернет-активность туристов на этой площадке увеличилась на 27 %. Больше всего гигабайт трафика использовали туристы из Ивановской, Московской, Челябинской, Свердловской и Кировской областей, а также жители Москвы. Среди иностранцев лидируют Казахстан, Китай и Уругвай.

Июс, Хакасия

Музей-заповедник «Сундуки» является одним из самых таинственных мест Хакасии. Он представляет собой массив из пяти отдельно стоящих гор-останцев, высотой до 200 м, которые сочетают могильники, наскальные рисунки и сооружения. По мнению ученых, древние люди использовали их для наблюдения за звездами, луной и солнцем. В этом году инженеры МегаФона модернизировали телеком-оборудование в селе Июс. Это расширило емкость сети и увеличило средние скорости передачи данных. За год интернет-трафик на территории учреждения вырос в три раза.

Сростки, Алтайский край

Алтайский край славитчя музеем-заповедником им. В.М. Шукшина, ведь он создан на родине писателя. Каждый год сюда приезжают десятки тысяч людей, чтобы поближе узнать место детства Шукшина, полюбоваться Катунью. С начала года интернет-активность абонентов МегаФона в этой локации выросла на 20 %, а голосовой трафик – на 22 %. Среди иностранцев наиболее часто музей посещали граждане Эстонии, Нидерландов и Австрии, а среди жителей России – туристы из Москвы и области, Нижегородской, Тюменской областей, Югры и Ямала.

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