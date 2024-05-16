Со слов горожан, нынешний подъем Иртыша ничтожен, гораздо большие опасения вызывает захламленная и разрушающаяся набережная.

Со слов горожан, нынешний подъем Иртыша ничтожен, гораздо большие опасения вызывает захламленная и разрушающаяся набережная.

Пока ситуация с паводком в Усть-Ишиме продолжает оставаться сложной, Иртыш в черте Омска потихоньку прибывает. Очевидцы зафиксировали сильный разлив возле парка «Зеленый остров». Обозреватель «Омск-информа» вместе с жителями этой части города изучил масштабы подтопления в районе живописной заводи. Гулять по берегу среди густого леса здесь одно удовольствие. Этой опцией активно пользуются пенсионеры и молодые родители.

Затопило деревья

Как выяснилось, возле шумной зоны с аттракционами река подошла к ступенькам некогда величественной набережной. Спуск к воде, сделанный в советские годы, давно небезопасен. Благо, аварийные ступеньки пока маскирует вода. Прибрежная зона с деревьями вся подтоплена. Особенно комфортно себя чувствуют утки, вовсю осваивая новое пространство для маневров.

Омичка Галина Гончарова, выбравшаяся прогуляться в теплый денек вместе с подругой Ольгой, рассказала, что до деревьев Иртыш в прошлом году не доходил.

– Не знаю, как в предыдущие годы, мы редко здесь прогуливаемся. А в прошлом году точно до деревьев не доходило, – подчеркнула Галина Гончарова.

Приятельницы-пенсионерки Людмила Григорьевна и Нина Ивановна, расположившиеся для приема солнечных ванн на лавочке, дали наводку: ближе к Старозагородной роще, ниже по течению, подтопило сильнее.

– Здесь не очень заметно. А в низинке Иртыш сильнее подошел. Все-таки в прошлом году поменьше разлив был. Мы далеко не ходим по состоянию здоровья, на лавке сидим, – поведали омички.

Однако паводок пенсионерок интересовал меньше всего. Жительницы этой части города уточнили, когда власти наконец отремонтируют набережную. Нынешнее ее состояние оставляет желать лучшего.

– Вы не в курсе, набережную будут делать? В низине такое безобразие! Так жалко, зарастает островок. Вы знаете, мы помним, как тут было чисто, столько зелени, цветов, знаете, солнышко. Сейчас ступеньки завалились – так неприятно! И полянку с полевыми цветами тут неподалеку превратили в загон для собак. Я неделю плакала: эта красота больше не повторится никогда, – еле сдерживается от эмоций Людмила Григорьевна.

Подруге вторит соседка по лавочке.

– Скамеечки, дорожки хорошо сделали, но набережная угнетает, – добавила Нина Ивановна.

Можно кататься на лодках

Другие собеседники автора этого материала, семейная пара, напротив, не скрывала радости, предвкушая долгие неспешные прогулки на лодках.

– В прошлом году не удалось проплывать ручей на лодке – узко и мелко. А нынче вообще хорошо. Давно вода так не прибывала! – отметила омичка Наталья Павловна. – Скоро прокат откроется, и появится возможность взять лодку или катамаран.

Ее слова подхватывает супруг.

– Вот построят гидроузел, тогда Иртыш станет полноводным, – авторитетно сказал Петр Николаевич.

Иртыш добрался до тротуара

В низине, где дорожка петляет в сторону Старозагородной рощи, река действительно начала отвоевывать часть тротуара. Деревья на берегу затопило. Дама с белоснежной южнорусской овчаркой еле оттаскивает от берега своего любимца.

– Нельзя! Мокро! – приводит не очень удачные доводы владелица любознательного пса, все же пытающегося намочить лапы.

Другой прохожий, Владимир, охотно сообщил, что он потомственный дорожник. 38 лет отработал в нынешнем Управлении дорожного хозяйства и благоустройства. Раньше эта структура называлась иначе. По словам омича, нынешние масштабы подтопления не такие уж большие.

– Мама, коренная омичка, рассказывала, как после Великой Отечественной войны весной топило так, что вода подходила к знаменитому дому на горе, что возле Дома туриста, – передает воспоминания омич.

Иртыш разлился, но не до критических показателей.

– Вода уже дальше не пойдет. Она каждый год тут в деревьях стоит. Ну на тротуар немного зашло. Ничего аномального, – подчеркнул Владимир.

Добавив напоследок важный нюанс: когда-то давно сотрудники Управления дорожного хозяйства и благоустройства чистили от мусора набережную Иртыша.

– Помню, как раньше от мусора мы вычищали все эти заросли, даже реку убирали от хлама. Это входило в наши обязанности. Не то что сейчас, – резюмировал пенсионер.

Иными словами, горожан не беспокоит паводок в районе «Зеленого острова». Гораздо больше огорчают состояние конструкций набережной и горы мусора, вместе с водой подошедшие к тротуару. Вряд ли ситуация с паводком на Иртыше будет сложной, поскольку жилье расположено далеко от воды. А вот с неухоженной набережной надо что-то делать.