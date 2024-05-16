Торжественное открытие запланировано на 18 мая в 17:45.

Торжественное открытие запланировано на 18 мая в 17:45.

На предстоящих выходных в Омске пройдет всероссийская акция «Ночь музеев». Торжественное открытие запланировано на 18 мая в 17:45. На мероприятии для участников акции выступит омская группа «Ярый и Juuz», солистами которой являются Александр Мединцев и Анастасия Гололобова.

Певцы будут исполнять песню про «Ночь музеев», которая впервые звучала в их исполнении еще в 2019 году. Выступление артистов начнется в 17:45 на площади возле Эрмитажа на улице Музейной.

Также всех посетителей ждут активности, конкурсы и сюрпризы. Для омичей и гостей города в этот день в рамках акции будут доступны 47 локаций.