Зрители могут поучаствовать в обновлении кресел в зале учреждения. Скинуться на их покупку готовы актеры.

Зрители могут поучаствовать в обновлении кресел в зале учреждения. Скинуться на их покупку готовы актеры.

Омский Дом актера имени народного артиста РСФСР Н. Д. Чонишвили готовится отметить 50-летие. Осенью в учреждении откроется малая сцена, а в зрительном зале намерены обновить кресла, сообщает портал «Омск Здесь» со ссылкой на заместителя председателя Омского регионального отделения Союза театральных деятелей России Наталью Швирст.

По ее словам, скинуться на новые кресла готовы артисты, выступающие на сцене Дома актера. А у зрителей будет возможность приобрести себе именное кресло.

Кроме того, в пространстве театральной библиотеки Дома актера намерены создать «Комнату актрисы». Через мемориальные предметы быта и искусства посетителям будут рассказывать об эпохах и судьбах артистов театрального Омска разных лет.