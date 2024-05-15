Омск-Информ
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·Общество

Обманутые дольщики смогут отметить новоселье уже летом. Это пообещал губернатор Виталий Хоценко.

В Омске завершили строительство проблемного дома на улице Малиновского, 16. Сейчас готовность первой очереди многоэтажки составляет 100 %. Об этом рассказал губернатор Виталий Хоценко.

Кроме того, в доме идет технический процесс подключения объекта к сетям теплоснабжения. Уже летом обманутые дольщики смогут отмечать новоселье.

Отметим, что дом начали строить еще в 2006 году.

1353
·Общество

Обманутые дольщики смогут отметить новоселье уже летом. Это пообещал губернатор Виталий Хоценко.

В Омске завершили строительство проблемного дома на улице Малиновского, 16. Сейчас готовность первой очереди многоэтажки составляет 100 %. Об этом рассказал губернатор Виталий Хоценко.

Кроме того, в доме идет технический процесс подключения объекта к сетям теплоснабжения. Уже летом обманутые дольщики смогут отмечать новоселье.

Отметим, что дом начали строить еще в 2006 году.

1353