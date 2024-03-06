Губернатор посетил два проблемных дома по улице Перелета и один на 70 лет Октября. Работы продолжаются.

Губернатор посетил два проблемных дома по улице Перелета и один на 70 лет Октября. Работы продолжаются.

Губернатор Виталий Хоценко проверил, как ведется строительство на площадках трех проблемных домов на улицах Перелета и 70 лет Октября в Омске.

Как рассказали в пресс-службе правительства, на территории первого дома на Перелета работают новые подрядчики. Его строительство началось еще 10 лет назад компанией, которая спустя 6 лет была признана несостоятельной. После этого недострой простоял 3 года. Вторым проблемным домом по той же улице занимается ООО «Строитель». Компания приняла в работу объект с меньшим в 2 раза объемом работ.

Сложная ситуация оказалась с долгостроем по улице 70 лет Октября. Многоэтажку начала строить компания, которая вскоре прекратила свою деятельность. В 2021 году застройщиком стал Фонд развития территорий, а в декабре прошлого года подрядчиком выбрали ООО «АртРемстрой». Сейчас на площадке идет демонтаж старого каркаса. Из-за дефектов, которые возникли в колоннах, объект начали строить заново.

– В соответствии с поручением президента нашей страны продолжаем устранять последствия работы недобросовестных застройщиков и восстанавливать права дольщиков. Проблема с объектом по улице 70 лет Октября обусловлена проектным решением. Изначально планировалось срезать аварийные конструкции до трех этажей и затем надстроить. Однако техническая экспертиза показала, что надежнее заново возводить дом, – отметил Хоценко.

По словам губернатора, подрядчик постарается уложиться в срок.