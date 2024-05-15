Евгению Романину поручили курировать три департамента, относящихся к имущественно-земельному блоку.
Сегодня, 15 мая, на пленарном заседании горсовета Омска депутаты приняли решения о введении должности второго первого заместителя мэра. Она появится за счет упразднения поста вице-мэра, директора департамента имущественных отношений.
Место перзама достанется Евгению Романину, которому доверят курировать департаменты имущественных отношений, градостроительства и архитектуры, а также жилищной политики.
– Данное изменение направлено на усиление имущественного блока, на оптимизацию рассмотрения вопросов в сфере управления муниципальным имуществом, в том числе муниципальным жилищным фондом, повысить статус должностного лица, отвечающего за имущественно-земельный блок, – пояснил директор департамента правового обеспечения и муниципальной службы Олег Баланов.
При этом останется работать и нынешний первый заместитель Евгений Фомин, у которого из подчинения забрали департамент жилищной политики. После вводимых изменений освободится должность директора департамента имущественных отношений. Кто ее займет, пока непонятно.