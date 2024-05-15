Омск-Информ
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·Политика

Евгению Романину поручили курировать три департамента, относящихся к имущественно-земельному блоку.

Сегодня, 15 мая, на пленарном заседании горсовета Омска депутаты приняли решения о введении должности второго первого заместителя мэра. Она появится за счет упразднения поста вице-мэра, директора департамента имущественных отношений.

Место перзама достанется Евгению Романину, которому доверят курировать департаменты имущественных отношений, градостроительства и архитектуры, а также жилищной политики.

– Данное изменение направлено на усиление имущественного блока, на оптимизацию рассмотрения вопросов в сфере управления муниципальным имуществом, в том числе муниципальным жилищным фондом, повысить статус должностного лица, отвечающего за имущественно-земельный блок, – пояснил директор департамента правового обеспечения и муниципальной службы Олег Баланов.

При этом останется работать и нынешний первый заместитель Евгений Фомин, у которого из подчинения забрали департамент жилищной политики. После вводимых изменений освободится должность директора департамента имущественных отношений. Кто ее займет, пока непонятно.

Елена Ляхова
·Политика

Евгению Романину поручили курировать три департамента, относящихся к имущественно-земельному блоку.

Сегодня, 15 мая, на пленарном заседании горсовета Омска депутаты приняли решения о введении должности второго первого заместителя мэра. Она появится за счет упразднения поста вице-мэра, директора департамента имущественных отношений.

Место перзама достанется Евгению Романину, которому доверят курировать департаменты имущественных отношений, градостроительства и архитектуры, а также жилищной политики.

– Данное изменение направлено на усиление имущественного блока, на оптимизацию рассмотрения вопросов в сфере управления муниципальным имуществом, в том числе муниципальным жилищным фондом, повысить статус должностного лица, отвечающего за имущественно-земельный блок, – пояснил директор департамента правового обеспечения и муниципальной службы Олег Баланов.

При этом останется работать и нынешний первый заместитель Евгений Фомин, у которого из подчинения забрали департамент жилищной политики. После вводимых изменений освободится должность директора департамента имущественных отношений. Кто ее займет, пока непонятно.

Елена Ляхова