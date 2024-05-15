При этом на территории региона текущий отопительный сезон только подходит к завершению.

При этом на территории региона текущий отопительный сезон только подходит к завершению.

В Омской области завершается отопительный сезон, в настоящее время тепло отключили уже в 27 районах. Муниципальным образованиям и теплоснабжающим организациям уже поручили начать подготовку к следующему отопительному сезону.

– Взял вопрос подготовки к предстоящему отопительному сезону на ежедневный контроль, необходимо устранить все проблемы до его начала и обеспечить жителей региона качественным ресурсоснабжением. Продолжу выезжать на объекты вместе с главами муниципалитетов и представителями надзорных органов, – рассказал глава регионального Минэнерго Владимир Шнипко.

На подготовку из консолидированного бюджета региона выделят 4,5 млрд рублей. На эти средства будут ремонтировать 1193 теплоисточника, 2,3 тыс. км тепловых сетей и 10,6 тыс. км водопроводных сетей. Также заменят 55 км изношенных тепловых сетей.

Особенное внимание будет уделено районам, которые не получили паспорт готовности к предыдущему отопительному сезону. Речь идет о Нижнеомском и Усть-Ишимском районах, а также о Кормиловском городском поселении.