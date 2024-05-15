Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

Ветеран труда стала жертвой мошенников и потеряла полмиллиона. Часть денег удалось спасти.

В Омском районе прокуратура разбирается с инцидентом, который произошел с 68-летней местной жительницей, имеющей статус ветерана труда. В сентябре прошлого года пенсионерка стала жертвой мошенников и лишилась более 580 тыс. рублей.

– Благодаря принятым мерам реагирования удалось установить владельца банковского счета, на который были перечислены денежные средства пенсионерки. Им оказался житель Московской области. Распорядиться частью похищенных денежных средств в размере 275 тыс. рублей мошенники не успели, поскольку на их банковский счет был наложен арест, – рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Надзорное ведомство обратилось в Раменской городской суд Московской области с иском о взыскании денег к одному из участников преступления.  

·Происшествия

Ветеран труда стала жертвой мошенников и потеряла полмиллиона. Часть денег удалось спасти.

В Омском районе прокуратура разбирается с инцидентом, который произошел с 68-летней местной жительницей, имеющей статус ветерана труда. В сентябре прошлого года пенсионерка стала жертвой мошенников и лишилась более 580 тыс. рублей.

– Благодаря принятым мерам реагирования удалось установить владельца банковского счета, на который были перечислены денежные средства пенсионерки. Им оказался житель Московской области. Распорядиться частью похищенных денежных средств в размере 275 тыс. рублей мошенники не успели, поскольку на их банковский счет был наложен арест, – рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Надзорное ведомство обратилось в Раменской городской суд Московской области с иском о взыскании денег к одному из участников преступления.  