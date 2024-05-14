Омск-Информ
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·Общество

Он призвал проявить послушание и помолился о том, чтобы паводок прекратился.
В страдающий от паводка Усть-Ишим приехал епископ Тарский и Тюкалинский Викентий. Он привез продукты в качестве гуманитарной помощи. Для духовной поддержки епископ также провел службу в местном храме.
– Как люди верующие, мы молимся сегодня за Усть-Ишим, просим Господа, чтобы смилостивился, прекратилось прибывание воды. Мы должны проявить послушание, потому что оно превыше молитвы и поста, – отметил епископ Викентий.
Он призвал жителей беречь свои жизни и вовремя эвакуироваться.
·Общество

Он призвал проявить послушание и помолился о том, чтобы паводок прекратился.
В страдающий от паводка Усть-Ишим приехал епископ Тарский и Тюкалинский Викентий. Он привез продукты в качестве гуманитарной помощи. Для духовной поддержки епископ также провел службу в местном храме.
– Как люди верующие, мы молимся сегодня за Усть-Ишим, просим Господа, чтобы смилостивился, прекратилось прибывание воды. Мы должны проявить послушание, потому что оно превыше молитвы и поста, – отметил епископ Викентий.
Он призвал жителей беречь свои жизни и вовремя эвакуироваться.