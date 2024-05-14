Из-за паводка, который сейчас бушует на севере области, жителей региона начали вакцинировать от гепатита А и дизентерии. Также проверяется качество питьевой воды.

Из-за паводка, который сейчас бушует на севере области, жителей региона начали вакцинировать от гепатита А и дизентерии. Также проверяется качество питьевой воды.

Из-за паводка в Усть-Ишимском районе региональный Роспотребнадзор каждый день проверяет качество питьевой воды по микробиологическим и вирусологическим показателям. Так, были отобраны 42 пробы воды из подземных источников и 58 проб питьевой воды из разводящей сети.

Для оперативного проведения исследований в зоне подтопления в Знаменском районе работает мобильная лаборатория. Кроме того, местных жителей вакцинируют от гепатита А и дизентерии.

Ситуацию продолжает контролировать федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и региональный Роспотребнадзор.