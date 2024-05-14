Омичи могут принести в пункты приема продукты питания с длительным сроком хранения, постельные принадлежности и другое. Все это отправят в Усть-Ишим.
Мэр Омска Сергей Шелест призвал горожан помочь жителям Усть-Ишимского района, где наблюдается сложная паводковая ситуация. В Омске открыты пункты приема, в которые можно принести продукты питания с длительным сроком хранения, постельные принадлежности и другое.
– Накануне посылки от омичей уже поступили в пункты временного размещения Усть-Ишимского района. Мы отправили бутилированную воду, тушенку, макароны, сгущенное молоко, чай, подушки, одеяла и многое другое. Сейчас вместе с коллегами из регионального правительства и однопартийцами по «Единой России» формируем новый груз. Каждый, кто сейчас читает этот пост, может присоединиться, – отметил мэр в своем телеграм-канале.
Передать посылки можно по следующим адресам:
- проспект Мира, 35б, тел. (3812) 22-18-30;
- улица Б. Хмельницкого, 132, тел. (3812) 36-48-23.
Подробную информацию можно узнать по телефону 8-913-686-01-42.