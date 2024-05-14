Омск-Информ
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·Общество

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль приехала в город и выступила на конференции, посвященной водным ресурсам.

В Омск приехала экс-глава МИД Австрии, а также руководитель геополитической обсерватории по ключевым проблемам России – центра «G.O.R.K.I.» в Санкт-Петербурге Карин Кнайсль. Ее визит в город состоялся в рамках Первой Международной конференции «Безопасность водных ресурсов – 2024».

– Карин Кнайсль выступила на конференции с пленарным докладом. Ее доклад посвящен суверенитету в области водных ресурсов и роли водных ресурсов в мировой геополитике, – рассказали в пресс-службе областного правительства.

Кроме того, руководитель центра встретилась с губернатором Виталием Хоценко.

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·Общество

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль приехала в город и выступила на конференции, посвященной водным ресурсам.

В Омск приехала экс-глава МИД Австрии, а также руководитель геополитической обсерватории по ключевым проблемам России – центра «G.O.R.K.I.» в Санкт-Петербурге Карин Кнайсль. Ее визит в город состоялся в рамках Первой Международной конференции «Безопасность водных ресурсов – 2024».

– Карин Кнайсль выступила на конференции с пленарным докладом. Ее доклад посвящен суверенитету в области водных ресурсов и роли водных ресурсов в мировой геополитике, – рассказали в пресс-службе областного правительства.

Кроме того, руководитель центра встретилась с губернатором Виталием Хоценко.

1597