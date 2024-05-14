Чиновники рассказали, какие территории окажутся под водой, если глубина Иртыша достигнет 1000 см.

Чиновники рассказали, какие территории окажутся под водой, если глубина Иртыша достигнет 1000 см.

Омское Минцифры подготовило прогноз подтопления Усть-Ишима для уровней воды 950, 970 и 1000 см. Как рассказал вице-губернатор Алексей Ромахин, в самом худшем случае вода может залить почти все село.

– Представленная визуализация прогноза подтопления не является официальным документом и может рассматриваться как версия развития событий. Как видно, на максимуме вода может залить практически всю территорию села. Уже сейчас перемыт ряд дорог даже внутри райцентра. Многие населенные пункты полностью отрезаны от суши, – отметил в своем ТГ-канале Ромахин.

На сегодняшний день уровень Иртыша в Усть-Ишиме достиг 926 см. По прогнозам Гидромета, уровень воды будет продолжать расти.

В Усть-Ишимском районе продолжается эвакуация. Вывезли уже около 1000 человек. В районный центр запретили въезд любому транспорту, кроме того, что везет продукты или спецгрузы.

Заявку на эвакуацию можно сделать по телефонам: 8 (38150) 2-12-67, 2-17-05 или 2-11-62.