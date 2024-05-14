Омск-Информ
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·Общество

По данным на сегодняшнее утро, Иртыш около села уже достиг отметки в 926 см.
Уровень воды в Иртыше около села Усть-Ишим за сутки поднялся еще на 15 см. К утру 14 мая он достиг 926 см. Об этом сообщается в ТГ-канале, созданном для информирования жителей Усть-Ишимского района о ситуации с паводком.
— Ситуация с весенним паводком остается сложной. Уровень воды в Иртыше за прошедшие 12 часов поднялся еще на 7 см. Продолжаем эвакуировать жителей Усть-Ишимского района в безопасные места, — отметил губернатор Виталий Хоценко.
Вице-губернатор Алексей Ромахин сообщил, что власти закрыли въезд в Усть-Ишим всем, кто не имеет специального разрешения для продовольственных и спецгрузов. Движение из села разрешается только днем.
В районе продолжается эвакуация. В безопасные места вывезли уже около 1000 жителей.
·Общество

По данным на сегодняшнее утро, Иртыш около села уже достиг отметки в 926 см.
Уровень воды в Иртыше около села Усть-Ишим за сутки поднялся еще на 15 см. К утру 14 мая он достиг 926 см. Об этом сообщается в ТГ-канале, созданном для информирования жителей Усть-Ишимского района о ситуации с паводком.
— Ситуация с весенним паводком остается сложной. Уровень воды в Иртыше за прошедшие 12 часов поднялся еще на 7 см. Продолжаем эвакуировать жителей Усть-Ишимского района в безопасные места, — отметил губернатор Виталий Хоценко.
Вице-губернатор Алексей Ромахин сообщил, что власти закрыли въезд в Усть-Ишим всем, кто не имеет специального разрешения для продовольственных и спецгрузов. Движение из села разрешается только днем.
В районе продолжается эвакуация. В безопасные места вывезли уже около 1000 жителей.