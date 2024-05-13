Глава региона поставил на особый контроль организацию бесперебойного обеспечения продуктами и водой отдаленных населенных пунктов района.
Из Усть-Ишимского района, где сейчас идет борьба с паводком, в безопасные места вывезли около 1000 жителей, сообщил губернатор Виталий Хоценко. Эвакуация населения из зоны продолжается.
- Эвакуация жителей продолжается. За все дни в безопасные места размещения вывезли порядка 1000 человек. Поставил на особый контроль организацию бесперебойного обеспечения продуктами и водой отдаленных населенных пунктов, – написал Хоценко в своем телеграм-канале.
За минувшие сутки уровень воды в Иртыше вырос на 8 см и сейчас составляет 919 см. Из-за частичного подтопления трассы Тевриз-Усть-Ишим ночной выезд и въезд в Усть-Ишим закрыты. Днем на трассе действует реверсивное движение. В райцентр пускают только продовольственные и специальные грузы, сообщил замгубернатора Алексей Ромахин.