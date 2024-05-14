Омск-Информ
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·Общество

Уровень воды возле Усть-Ишима достиг критических отметок.
Уровень воды в Иртыше около райцентра Усть-Ишим достиг критических отметок. Как сообщается в телеграм-канале «Усть-Ишим Паводок», в любой момент возможно отключение электроэнергии, при этом в район нельзя поставить балонный газ.
– Необходима эвакуация. Автобусы отходят от с/к Таежный. Помощь в доставке из ЛЮБОГО населенного пункта – обращаться по тел: 8 (38150) 2-12-67, 2-17-05, 2-11-62, – сообщается в канале.
Напомним, ранее вице-губернатор Алексей Ромахин сообщил, что власти закрыли въезд в Усть-Ишим. Пик паводка на реке Иртыш в Усть-Ишимском районе ожидается в ближайшие 2-3 дня. Также ранее сообщалось об угрозе затопления электрической подстанции в райцентре Усть-Ишим.
·Общество

Уровень воды возле Усть-Ишима достиг критических отметок.
Уровень воды в Иртыше около райцентра Усть-Ишим достиг критических отметок. Как сообщается в телеграм-канале «Усть-Ишим Паводок», в любой момент возможно отключение электроэнергии, при этом в район нельзя поставить балонный газ.
– Необходима эвакуация. Автобусы отходят от с/к Таежный. Помощь в доставке из ЛЮБОГО населенного пункта – обращаться по тел: 8 (38150) 2-12-67, 2-17-05, 2-11-62, – сообщается в канале.
Напомним, ранее вице-губернатор Алексей Ромахин сообщил, что власти закрыли въезд в Усть-Ишим. Пик паводка на реке Иртыш в Усть-Ишимском районе ожидается в ближайшие 2-3 дня. Также ранее сообщалось об угрозе затопления электрической подстанции в райцентре Усть-Ишим.