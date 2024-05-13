В зону паводка дополнительно направлены плавающий транспортер и аэромобильная группировка спасателей.

В зону паводка дополнительно направлены плавающий транспортер и аэромобильная группировка спасателей.

Пик паводка на реке Иртыш в Усть-Ишимском районе Омской области ожидается в ближайщие 2-3 дня, сообщили в МЧС России. Вода прибывает стремительно, спасатели усиливают свою группировку в зоне стихийного бедствия.

– В реке Иртыш у села Усть-Ишим в ближайшие сутки продолжится рост уровня воды до 15 сантиметров за сутки. Пик паводка ожидается в ближайшие 2-3 суток. Противопаводковые работы в Усть-Ишимском районе продолжаются. Дополнительно направлен плавающий транспортер и аэромобильная группировка спасателей, – говорится в сообщении МЧС России.

Сейчас представители ведомства эвакуируют местных жителей, оказывают адресную помощь населению, с помощью спецтехники снабжают население продуктами питания, медикаментами и предметами первой необходимости, а также возводят временные защитные насыпи.

Ранее губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщал, что из зоны паводка эвакуировали около 1000 жителей Усть-Ишимского района.