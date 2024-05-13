Омск-Информ
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·Общество

Электрическая подстанция является ключевым объектом жизнеобеспечения населения Усть-Ишимского района.

Глава регионального Минэнерго Владимир Шнипко сообщил об угрозе затопления электрической подстанции в райцентре Усть-Ишим. Эта подстанция является ключевым объектом жизнеобеспечения населения района. Ее пытаются спасти всеми возможными мерами.

–  В 20.15 на подстанции в Усть-Ишиме складывается непростая обстановка, – написал Шнипко в своем телеграм-канале. – Продолжается укрепление насыпной защиты от подступающей воды, работы осуществляются в круглосуточном режиме. Провели оперативное совещание с «Омскэнерго» и региональным МЧС – приняли решение об увеличении количества энергетиков и спасателей.

Накануне подстанцию посещал губернатор Виталий Хоценко. Он осмотрел земляную насыпь, которую возводят энергетики, волонтеры и местные жители.

·Общество

Электрическая подстанция является ключевым объектом жизнеобеспечения населения Усть-Ишимского района.

Глава регионального Минэнерго Владимир Шнипко сообщил об угрозе затопления электрической подстанции в райцентре Усть-Ишим. Эта подстанция является ключевым объектом жизнеобеспечения населения района. Ее пытаются спасти всеми возможными мерами.

–  В 20.15 на подстанции в Усть-Ишиме складывается непростая обстановка, – написал Шнипко в своем телеграм-канале. – Продолжается укрепление насыпной защиты от подступающей воды, работы осуществляются в круглосуточном режиме. Провели оперативное совещание с «Омскэнерго» и региональным МЧС – приняли решение об увеличении количества энергетиков и спасателей.

Накануне подстанцию посещал губернатор Виталий Хоценко. Он осмотрел земляную насыпь, которую возводят энергетики, волонтеры и местные жители.