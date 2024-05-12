Губернатор Омской области осмотрел земляную насыпь, которую возводят энергетики, волонтеры и местные жители.
Губернатор Омской области Виталий Хоценко во время визита в зону паводка в Усть-Ишимском районе побывал на районной электрической подстанции. Компанию ему составили представители кабмина, спикер Заксобрания Александр Артемов и главный федеральный инспектор по Омской области Иван Нецкин. Последнего прислал в райцентр полномочный представитель президента по СФО Анатолий Серышев.
Глава региона выяснил, как идут работы по укреплению земляной насыпи возле подстанции, поскольку уровень воды растет.
– Первая точка – районная электрическая подстанция в Усть-Ишиме. Это важнейший объект электроснабжения населенного пункта. Несмотря на то что вода продолжает прибывать, все дружно продолжают работать над укреплением земляной насыпи, которая защищает подстанцию: волонтеры, местные жители, энергетики, приехавшие из Омска, – сказал Виталий Хоценко.
Далее губернатор отправился в село Ашеваны, где подробно расспросил у местных жителей о ситуации с подтоплением.