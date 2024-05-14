Последние семь объектов передают подрядчикам. Для них составляют графики работ.
Министр образования Иван Кротт рассказал, как продвигается капитальный ремонт 24 школ в Омской области. Напомним, 5 объектов планируется обновить за год, еще 19 — за два года.
— По однолетним школам: по всем пяти школам заключены контракты и уже активно идет работа, это Богословская школа Омского района, Новопокровская школа Горьковского района, Любинская школа № 1, Колосовская школа и Муромцевская школа № 1, — рассказал Кротт.
В Новопокровской школе подрядчик демонтирует перегородки, пол, окна, дверные проемы, штукатурит стены и уже делает новую электропроводку. Ремонт выполнили на 10 %. Педагоги и родители тоже помогают, они взяли на хранение школьную мебель, оборудование и книги. Завершить ремонт планируется до конца года.
Из 19 школ, где ремонт продлится два года, работы начались в 12. Это Кадетская казачья школа, Троицкая школа, Называевская школа № 1, Солнцевская школа, Тевризская школа № 2, городские школы № 91, 129, 18, 133, 14, 21, 107. Еще семь зданий передают подрядчикам, составляются графики работ.