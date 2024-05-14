Последние семь объектов передают подрядчикам. Для них составляют графики работ.

Последние семь объектов передают подрядчикам. Для них составляют графики работ.

Министр образования Иван Кротт рассказал, как продвигается капитальный ремонт 24 школ в Омской области. Напомним, 5 объектов планируется обновить за год, еще 19 — за два года.

— По однолетним школам: по всем пяти школам заключены контракты и уже активно идет работа, это Богословская школа Омского района, Новопокровская школа Горьковского района, Любинская школа № 1, Колосовская школа и Муромцевская школа № 1, — рассказал Кротт.

В Новопокровской школе подрядчик демонтирует перегородки, пол, окна, дверные проемы, штукатурит стены и уже делает новую электропроводку. Ремонт выполнили на 10 %. Педагоги и родители тоже помогают, они взяли на хранение школьную мебель, оборудование и книги. Завершить ремонт планируется до конца года.

Из 19 школ, где ремонт продлится два года, работы начались в 12. Это Кадетская казачья школа, Троицкая школа, Называевская школа № 1, Солнцевская школа, Тевризская школа № 2, городские школы № 91, 129, 18, 133, 14, 21, 107. Еще семь зданий передают подрядчикам, составляются графики работ.