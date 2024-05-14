Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Начальная цена контракта составляет более 6 млн рублей. 
В Омске начали искать подрядчика, который отремонтирует объект культурного наследия - здание бывшей казенной палаты, находящееся на Красном Пути. Соответствующая заявка появилась на сайте госзакупок.
Начальная цена контракта составляет более 6 млн рублей. Заявки на поиск подрядчика будут принимать до 17 мая.
Отметим, что здание казенной палаты было построено в 1899 году. Сейчас в нем располагаются региональный Минсельхоз, Главное управление финансового контроля, Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Омской области.
·Общество

Начальная цена контракта составляет более 6 млн рублей. 
В Омске начали искать подрядчика, который отремонтирует объект культурного наследия - здание бывшей казенной палаты, находящееся на Красном Пути. Соответствующая заявка появилась на сайте госзакупок.
Начальная цена контракта составляет более 6 млн рублей. Заявки на поиск подрядчика будут принимать до 17 мая.
Отметим, что здание казенной палаты было построено в 1899 году. Сейчас в нем располагаются региональный Минсельхоз, Главное управление финансового контроля, Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Омской области.