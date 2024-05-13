После проделанной работы подрядчик подготовит отчет с оценкой угроз и рисков для жизни охраняемых видов.

После проделанной работы подрядчик подготовит отчет с оценкой угроз и рисков для жизни охраняемых видов.

В Омской области будут пересчитывать представителей растительного и животного мира, которые вошли в региональную Красную книгу. Соответствующие работы будет проводить подрядчик, которого ищет региональное Минприроды.

Для исследования птиц, рыб, насекомых, змей, грибов, водорослей и других видов будут организованы экспедиции. Они пройдут три раза – в июне, июле и августе.

Исследовать фауну будут в Тевризском, Знаменском, Тарском и Усть-Ишимском районах. После проделанной работы подрядчик подготовит отчет с оценкой угроз и рисков для жизни охраняемых видов. Исполнителя будут искать до 28 мая.