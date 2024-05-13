Омск-Информ
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·Общество

По закону люди, оказавшиеся в зоне подтопления, должны сдать оружие на временное хранение. Росгвардейцы приняли уже более 30 единиц.

Жители пострадавших от паводка населенных пунктов Омской области сдают оружие росгвардейцам на временное хранение.

– Росгвардейцы уточняют списки владельцев оружия, пострадавших от паводка, устанавливают факты его утраты, а также напоминают гражданам, что при угрозе подтопления в обязательном порядке необходимо сдать оружие на хранение в территориальное подразделение центра лицензионно-разрешительной работы, – сообщили в ведомстве.

Жители подтопленных сел и деревень уже сдали более 30 единиц оружия. Сельчане могут ждать свои «стволы» на временное хранение не только росгвардейцам, но и полицейским.

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·Общество

По закону люди, оказавшиеся в зоне подтопления, должны сдать оружие на временное хранение. Росгвардейцы приняли уже более 30 единиц.

Жители пострадавших от паводка населенных пунктов Омской области сдают оружие росгвардейцам на временное хранение.

– Росгвардейцы уточняют списки владельцев оружия, пострадавших от паводка, устанавливают факты его утраты, а также напоминают гражданам, что при угрозе подтопления в обязательном порядке необходимо сдать оружие на хранение в территориальное подразделение центра лицензионно-разрешительной работы, – сообщили в ведомстве.

Жители подтопленных сел и деревень уже сдали более 30 единиц оружия. Сельчане могут ждать свои «стволы» на временное хранение не только росгвардейцам, но и полицейским.

1792