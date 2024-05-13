Омск-Информ
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·Общество

Также на телеканале показали снимки сияния из США, Британии, Португалии, Канады, Нидерландов и Швейцарии. 
На прошедших выходных на британском телеканале BBC News показали подборку фотографий северного сияния. Явления происходили в разных странах.
В подборку снимков попали фотографии сияния из Омской области, сообщает omsk_putevoditel. Природное явление было запечатлено в Таре – на фоне деревянного Тарского кремля.
Также на телеканале показали снимки сияния из США, Британии, Португалии, Канады, Нидерландов и Швейцарии. 
·Общество

Также на телеканале показали снимки сияния из США, Британии, Португалии, Канады, Нидерландов и Швейцарии. 
На прошедших выходных на британском телеканале BBC News показали подборку фотографий северного сияния. Явления происходили в разных странах.
В подборку снимков попали фотографии сияния из Омской области, сообщает omsk_putevoditel. Природное явление было запечатлено в Таре – на фоне деревянного Тарского кремля.
Также на телеканале показали снимки сияния из США, Британии, Португалии, Канады, Нидерландов и Швейцарии. 