Редкое природное явление с малиновыми и белыми всполохами наблюдали на небе в городе и в районах.

Редкое природное явление с малиновыми и белыми всполохами наблюдали на небе в городе и в районах.

Жители Омской области делятся снимками северного сияния. Восхититься природным явлением можно было вчера, 11 мая, с 23 часов.

Яркие малиновые и белые всполохи наблюдались в Омске, Омском районе, в Любино, Муромцево и еще в нескольких районах. Правда, астрономы-любители пожаловались, что красочное шоу показалось в небе на непродолжительное время.

Сутками ранее, в ночь на 11 мая, полярное сияние наблюдалось в течение нескольких часов.