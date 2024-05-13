В ближайшие дни из-за профилактических работ телерадиосигнал может прерываться.

В ближайшие дни из-за профилактических работ телерадиосигнал может прерываться.

На этой неделе в Омской области вновь ожидаются кратковременные перерывы в трансляции телерадиосигнала. Завтра с 11:00 до 17:00 все 20 каналов могут перестать работать в селе Михайловка Кормиловского района. С 11:00 до 12:00 частично без телевидения останется поселок Ачаирский Омского района.

В среду, 15 мая, с 11:00до 17:00 перебои в телевещании ожидают жителей села Щербаки Саргатского района. В четверг с 09:00 до 15:00 телерадиосигнал может пропасть в райцентре Саргатка.

В это время планируются профилактические работы.