Михаил Мефодьевич Степулев 7 лет воевал на Дальнем Востоке и был удостоен различных наград. Сегодня в почтенном возрасте он молод душой.

Михаил Мефодьевич Степулев 7 лет воевал на Дальнем Востоке и был удостоен различных наград. Сегодня в почтенном возрасте он молод душой.

В канун Дня Победы сотрудники Тарского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Омской области навестили ветерана Великой Отечественной войны Михаила Мефодьевича Степулева, отметившего в январе 100-летний юбилей. Ветерана поздравили с праздником и пожелали крепкого сибирского здоровья, счастья, мира и долголетия.

А в пресс-службе регионального Следкома рассказали о Михаиле Мефодьевиче. Он ушел на войну в 1942 году в 18 лет из родного села Итюгас Тевризского района. Михаил Степулев принимал участие в военных действиях на Дальнем Востоке. Вернулся он домой только в 1949 году. Фронтовик награжден орденом Отечественной войны II степени и другими наградами.

Сегодня, несмотря на свой возраст, ветеран молод душой, отлично играет на аккордеоне и продолжает занимать активную гражданскую позицию.