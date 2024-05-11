Омск-Информ
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·Общество

Под угрозой оказались жители Тевризкого и Тарского районов. Там должны развернуть оперативные штабы.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил в своем телеграм-канале, что уровень воды в реках Иртыш, Ишим, Туй на севере региона продолжает расти.

– Продолжаем максимально укреплять насыпи, чтобы сдерживать натиск стихии. Согласно прогнозу, есть угроза затопления населенных пунктов в Тевризском и Тарском районах, – сообщил глава региона.

Хоценко поручил главам Тевризского и Тарского районов Сергею Чебоксарову и Евгению Лысакову развернуть штабы оперативного реагирования, а также оказывать жителям всестороннюю поддержку и помощь.

Накануне сообщалось, что в Тевризском районе нет подтопленных домов, есть только затопленные огороды. В Тарском районе все было еще спокойнее. Но за сутки ситуация изменилась.

·Общество

Под угрозой оказались жители Тевризкого и Тарского районов. Там должны развернуть оперативные штабы.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил в своем телеграм-канале, что уровень воды в реках Иртыш, Ишим, Туй на севере региона продолжает расти.

– Продолжаем максимально укреплять насыпи, чтобы сдерживать натиск стихии. Согласно прогнозу, есть угроза затопления населенных пунктов в Тевризском и Тарском районах, – сообщил глава региона.

Хоценко поручил главам Тевризского и Тарского районов Сергею Чебоксарову и Евгению Лысакову развернуть штабы оперативного реагирования, а также оказывать жителям всестороннюю поддержку и помощь.

Накануне сообщалось, что в Тевризском районе нет подтопленных домов, есть только затопленные огороды. В Тарском районе все было еще спокойнее. Но за сутки ситуация изменилась.