Для участника Великой Отечественной войны устроили концерт.

Для участника Великой Отечественной войны устроили концерт.

Омского фронтовика Федора Архиповича Шилкова поздравили с Днем Победы во дворе дома на Левобережье. Для него организовали праздничный концерт. В ответ ветеран тоже поздравил омичей с праздником.

– Живите с семьями, с детьми, уважайте друг друга, любите друг друга. Без любви нет жизни на земле, – отметил фронтовик.

В 17 лет Федор Архипович отправился на фронт. Это было в 1944 году. Он служил в 113-м гаубичном полку, сформированном под Ленинградом, за что получил 20 наград, в том числе медаль «За Победу над Германией». После войны его полк перебросили на Дальний Восток для борьбы с японской армией.

Омич окончил Харьковское военное училище МВД СССР, работал в уголовно-исполнительной системе, преподавал на военной кафедре в Сибирском автодорожном институте.

Ветерана с праздником поздравил также губернатор Омской области Виталий Хоценко.