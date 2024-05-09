Омск-Информ
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·Общество

Пока точно неизвестно, где он появится и как скоро.
Один из новых катков в райцентре Омской области назовут в честь трехкратного олимпийского чемпиона, президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка. Как сообщает championat.com, об этом заявил губернатор Виталий Хоценко на встрече с Третьяком.
Напомним, Третьяк побывал на товарищеском матче сборных России и Белоруссии в Омске. Он подарил Хоценко свитер сборной с номером 55 и отметим, что здесь будет здорово провести Кубок Первого канала.
·Общество

Пока точно неизвестно, где он появится и как скоро.
Один из новых катков в райцентре Омской области назовут в честь трехкратного олимпийского чемпиона, президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка. Как сообщает championat.com, об этом заявил губернатор Виталий Хоценко на встрече с Третьяком.
Напомним, Третьяк побывал на товарищеском матче сборных России и Белоруссии в Омске. Он подарил Хоценко свитер сборной с номером 55 и отметим, что здесь будет здорово провести Кубок Первого канала.